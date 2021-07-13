Süper Loto sonuçları için geri sayım başladı -13 Temmuz Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Süper Loto sonuçları için geri sayım başladı -13 Temmuz Süper Loto sonuçları için geri sayım. Haftanın ilk Süper Loto çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Biletlerine ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden şans oyunu tutkunları çekiliş saatine odaklanmış durumda. Peki, 13 Temmuz Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?
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Süper Loto'da bir çekiliş günü daha geldi çattı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto'da yeni haftanın çekiliş günü 13 Temmuz tarihine denk geldi. İkramiye heyecanını sabah saatlerinden itibaren yaşamaya başlayan bilet sahipleri çekilişin gerçekleşeceği saati bekliyor.
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En çok tercih edilen bir diğer şans oyunu olan Süper Loto, Salı, Perşembe, Pazar günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
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SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.