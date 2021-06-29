Süper Loto sonuçları için geri sayım... 29 Haziran Süper Loto çekilişi saat kaçta?
Süper Loto sonuçları için geri sayım devam ediyor. Haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto'da yeni haftanın ilk çekilişi bugün gerçekleştirilecek. Aldıkları bilete ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden bilet sahipleri çekiliş saatine odaklandı. Peki, 29 Haziran Süper Loto çekilişi saat kaçta başlayacak?
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Süper Loto'da bir çekiliş günü daha geldi çattı. Milli Piyango'nun en çok rağbet gören oyunlarından biri olan Süper Loto çekilişi önce canlı yayında ardından Milli Piyango Online ekranı üzerinden paylaşılacak.
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En çok tercih edilen bir diğer şans oyunu olan Süper Loto, Salı, Perşembe, Pazar günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
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Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.