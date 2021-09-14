Süper Loto sonuçları için geri sayım... 14 Eylül Süper Loto (çekilişi) sonuçları ne zaman açıklanacak?
Süper Loto sonuçları için geri sayım erken saatlerden itibaren başladı. Aldıkları bilete ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden şans oyunu tutkunları, Süper Loto çekiliş saatine odaklandı. Merakla beklenen Süper Loto sonuçları ile kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'dan sorgulanacak. Peki, 14 Eylül Süper Loto (çekilişi) sonuçları ne zaman açıklanacak?
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En çok tercih edilen bir diğer şans oyunu olan Süper Loto, Salı, Perşembe, Pazar günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
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Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak olan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklanacak.
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Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.