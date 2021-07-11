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Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 - 11:01 | 

Süper Loto sonuçları için geri sayım - 11 Temmuz Süper Loto çekilişi saat kaçta?

Süper Loto sonuçları için geri sayım erken saatlerden itibaren başladı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto'da bu haftanın son çekilişi 11 Temmuz Pazar gününe denk geldi. Aldıkları bilete çıkıp çıkmayacağını merak eden şans oyunu tutkunları çekiliş saatine odaklandı. Peki, Süper Loto çekilişi saat kaçta gerçekleşecek?

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Süper Loto'da bir çekiliş günü daha geldi çattı. Şans oyunu tutkunlarının büyük rağbet gösterdiği Süper Loto çekilişi önce canlı yayında ardından Milli Piyango Online ekranı üzerinden paylaşılacak.

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En çok tercih edilen bir diğer şans oyunu olan Süper Loto, Salı, Perşembe, Pazar günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.

3Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor. Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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