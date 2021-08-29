Süper Loto sonuçları erişime açıldı! 29 Ağustos Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonline'da
Süper Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto'da merakla beklenen çekiliş 29 Ağustos'ta yapıldı. Süper Loto sonuçlarına göre, ikramiye kazandıran şanslı rakamlar, çekilişin ardından millipiyangoonline.com Süper Loto sonucu sorgulama ekranı üzerinden ilan edildi. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve Süper Loto çekiliş sonuçları ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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29 Ağustos Süper Loto çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleştirildi. Heyecan dolu çekilişte kazandıran numaralar ilan edildi. Süper Loto sonuçlarına göre 10.721.125,97 TL devretti. Süper Loto sonuçlarınızı aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.
Süper Loto çekilişleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
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SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
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Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.