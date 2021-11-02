Süper Loto sonuçları çekiliş sorgulama ekranı millipiyangoonline'da yayınlandı! İşte 2 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları
Süper Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Haftanın ilk çekilişinde 55 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye sahibini aradı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda ve canlı yayında millipiyangoonline’da gerçekleşen çekiliş sonrası ikramiye kazandıran numaralar ilan edildi. 2 Kasım Süper Loto sonuç sorgulama ekranı üzerinden ikramiye sonuçları sorgulanacak. Gözler şimdi Süper Loto sonuçlarında. Peki, bu akşamki Süper Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte, 2 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları ve sonuç ekranı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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2 Kasım 2021 tarihli Süper Loto çekilişi, bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Heyecan dolu çekilişte 57.620.297,19 TL devrederken, 5 bilen 12 kişi 31.818,85 TL kazandı. Bu akşamki Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantıdan kolayca öğrenebilirsiniz.
Her hafta yapılan çekilişlerin ardından yayınlanan Süper Loto Sonuçları millipiyangoonline ekranından sorgulanıyor.
Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Sisal Şans tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto çekilişinin sonuçları online ekran üzerinden öğreniliyor.
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.