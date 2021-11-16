Süper Loto sonuçları çekiliş sorgulama ekranı millipiyangoonline! 16 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları ilan edildi
Süper Loto sonuçları büyük ikramiyesi ile düzenlenen çekilişin ardından bu akşam belli oldu. Günlerdir heyecanla beklenen 16 Kasım Süper Loto canlı çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Haftanın ilk Süper Loto çekilişinin sonuçlarına göre 68.601.665,35 TL değerindeki büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralar millipiyangoonline.com internet sitesinden online sorgulanabilecek. Peki, bu akşam hangi numaralar kazandırdı? İşte, 16 Kasım Süper Loto sonuçları ve çekiliş ikramiye sorgulama ekranı.
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16 Kasım tarihli Süper Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Merakla beklenen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da başladı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edilen çekilişin ardından Süper Loto sonuçları ile ikramiye kazandıran numaralar yayınlandı. En çok ilgi gösterilen Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye devretti. Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak öğrenebilirsiniz.
16 Kasım Süper Loto sonuçları belli oldu. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
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SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.