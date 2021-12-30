Süper Loto sonuçları çekiliş sorgulama ekranı 30 Aralık 2021! Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da belli oldu
Süper Loto sonuçları için heyecan bu akşam sona erdi. Zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturan Süper Loto canlı çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlanan çekiliş sonrası 30 Aralık Süper Loto sonuçları erişime açıldı. Bu akşamki çekilişte 102.870.758,80 TL devretti. Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralar millipiyangoonline.com üzerinden sorgulanacak. Peki, bu akşam Süper Loto sonuçlarına göre hangi numaralar kazandırdı? İşte, 30 Aralık Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları ile ilgili detaylar.
30 Aralık Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı bu akşamki çekilişin ardından erişime açıldı. Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edilen çekilişin ardından Süper Loto sonuçları ile ikramiye kazandıran numaralar yayınlandı. En çok ilgi gösterilen Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye devretti. Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak öğrenebilirsiniz.
SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.