Süper Loto sonuçları çekiliş sorgulama ekranı: 28 Aralık Süper Loto sonuçları belli oldu, ikramiye tutarı 100 milyon TL'yi geçti
Süper Loto sonuçları canlı çekiliş heyecanının ardından belli oldu. Bu akşam büyük ikramiyesi ile çekilen Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca, devreden ikramiye tutarı tam 100.874.608,73 TL'ye ulaştı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar ve Süper Loto sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline.com'dan online sorgulanacak. Peki, Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar hangileri? İşte, 28 Aralık Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı.
28 Aralık 2021 tarihli Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da gerçekleşti. Salı, perşembe ve pazar günleri çekilişi yapılan Süper Loto Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edildi. Bu akşamki çekilişte dev ikramiye devrederken, 19 kişi 20.185,30 TL kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak öğrenebilirsiniz.
SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.