Süper Loto sonuçları çekiliş sorgulama ekranı 11 Kasım 2021! Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da belli oldu
Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım sona erdi. Zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturan haftanın ikinci Süper Loto canlı çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlanan çekiliş sonrası 11 Kasım Süper Loto sonuçları erişime açıldı. Bu akşamki çekilişte 65.082.288,95 TL devrederken, diğer ikramiyeler de sahibini buldu. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com üzerinden sorgulanacak. Peki, ikramiye kazandıran numaralar hangileri? İşte, 11 Kasım Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları ile ilgili detaylar.
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Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı bu akşamki çekilişin ardından erişime açıldı. 11 Kasım tarihli Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da başladı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edilen çekilişin ardından Süper Loto sonuçları ile ikramiye kazandıran numaralar yayınlandı. En çok ilgi gösterilen Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye devretti. Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak öğrenebilirsiniz.
11 Kasım Süper Loto sonuçları belli oldu. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
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SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.