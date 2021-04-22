Süper Loto sonuçları çekiliş sorgulama: 22 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline’da!
Süper Loto sonuçları, bu akşam düzenlenen canlı çekilişin hemen ardından belli oldu. En çok tercih edilen şans oyunlarından Süper Loto canlı çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. Büyük ikramiyesi ile heyecan seviyesi artan Süper Loto'da dev ikramiye sahibini aradı. 22 Nisan Süper Loto çekilişi ile beraber ikramiye kazandıran numaralar millipiyangoonline ekranında yer aldı. Günler öncesinden kuponlarını yapanların gözü Süper Loto sonuç ekranına çevrildi. İşte, Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.
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Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 34, 37, 41, 46, 56 ve 58 oldu. Çekilişin ardından ikramiye kazandıran numaralar kamuoyuna duyuruldu. Süper Loto sonuçlarınızı aşağıdaki ekran üzerinden online sorgulayabilirsiniz.
Süper Loto sonuçları her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.