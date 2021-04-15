Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama: Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com ekranında! Dev ikramiye 1 kişiye çıktı
Süper Loto sonuçları belli oldu. Heyecan seviyesi katlanan Süper Loto çekilişi noter huzurunda Sisal Şans tarafından gerçekleşti. Şans oyunu tutkunları tarafından heyecanla beklenen Süper Loto çekilişinde bu akşam 19 milyon 944 bin 580,45 TL'lik büyük ikramiyeyi bir şanslı talihli kazandı. Günler öncesinden kupon yapan vatandaşlar 15 Nisan Süper Loto çekiliş sonuç sorgulamalarını bilet numarası girerek online öğrenecekler. İşte, Süper Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı ile ilgili bilgiler.
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15 Nisan tarihli Süper Loto çekilişi bu akşam 21:30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar ilan edildi. Heyecanla beklenen çekilişte 6 bilen 1 kişi, Süper Loto'nun büyük ikramiyesi olan 19.944.580,45 TL'nin sahibi oldu.
Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Süper Loto çekilişleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
Süper Loto sonuçları her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
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SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.