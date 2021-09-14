Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı: 14 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı!
Süper Loto sonuçları heyecan dolu çekilişin ardından belli oldu. Haftanın ilk Süper Loto canlı çekilişi Sisal Şans tarafından tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleşen 14 Eylül Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye sahibini aradı. Zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturan çekiliş sonrası Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı millipiyangoonline'dan erişime açıldı. Süper Loto sonuç sorgulamaları bilet numarası girilerek online gerçekleşecek. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, Süper Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
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14 Eylül Süper Loto canlı çekilişi bu akşam gerçekleşti. Merakla beklenen Süper Loto canlı çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Bu akşamki çekilişte büyük ikramiye devretti. Aşağıdaki linkten Süper Loto sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.
Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekiliyor.
Süper Loto sonuçları belli oldu. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
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SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.