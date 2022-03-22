Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da! 22 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu

22 Mart tarihli Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralar belli oldu. Heyecanla beklenen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da başladı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edilen Süper Loto'nun sonuçları ile ikramiye kazandıran numaralar yayınlandı. Büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devrederken, diğer ikramiyeler de sahibini buldu. Bu akşamki Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'dan, mobil uygulama ile telefondan ya da aşağıdaki ekrandan tek tıkla sorgulanabilecek.
SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Bu akşamki Süper Loto sonuçları belli oldu. Büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.