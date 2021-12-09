Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı 9 Aralık 2021: Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da ilan edildi...
Süper Loto sonuçları canlı çekiliş ile bu akşam belli oldu. 84 milyon TL'yi aşan büyük ikramiyesi ile çekilen Süper Loto'da heyecan seviyesi arttı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden bu akşamki Süper Loto çekilişi noter huzurunda tamamlandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca 86.913.163,41 TL devretti. 9 Aralık Süper Loto sonuçları millipiyangoonline.com'dan sorgulanacak. Gözler şimdi Süper Loto bilet sorgulama ekranında. İşte, 9 Aralık 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları ve bu akşam kazandıran numaralar.
Süper Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com üzerinden erişime açıldı. Heyecanla beklenen haftanın ikinci Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlandı. Saat 21:30’da başlayan çekiliş Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. En çok ilgi gösterilen Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye devrederken, diğer ikramiyeler sahibini buldu. Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak öğrenebilirsiniz.
SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.