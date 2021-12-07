Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı 7 Aralık! Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da belli oldu
Süper Loto çekiliş sonuçları canlı çekiliş ekranı üzerinden ilan edildi. Zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturan haftanın ilk Süper Loto canlı çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda yapıldı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den yayınlanan çekilişin ardından 7 Aralık Süper Loto sonuçları erişime açıldı. Bu akşamki çekilişte 84.984.232,24 TL devretti. 23 kişi ise 16.380,80 TL kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com üzerinden sorgulanacak. Peki, ikramiye kazandıran numaralar hangileri? İşte, 7 Aralık Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları ile ilgili detaylar.
Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı bu akşamki çekilişin ardından erişime açıldı. 7 Aralık tarihli Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da başladı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edilen çekilişin ardından kazandıran numaralar ve Süper Loto sonuçları yayınlandı. En çok ilgi gösterilen Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre büyük ikramiye devretti. Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak öğrenebilirsiniz.
SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.