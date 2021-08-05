Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı: 5 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da yayınlandı!
Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam ilan edildi. Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda tamamlandı. Heyecanla takip edilen canlı Süper Loto çekilişi sonrası sorgulama ekranı aracılığı ile millipiyangoonline’da açıklanan şanslı rakamlar şans oyunu tutkunlarını zengin olmaya bir adım daha yaklaştırdı. Gözler şimdi çekiliş sorgulama ekranında. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, 5 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve bu akşam ikramiye kazandıran şanslı numaralar.
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Büyük bir sabırsızlıkla beklenen 5 Ağustos tarihli Süper Loto çekilişi saat 21:30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar açıklandı. Çekilişte 16.629.009,79 TL devretti. Süper Loto ikramiye ve sonuç sorgulamalarınızı aşağıda yer alan ekran üzerinden ve https://www.millipiyangoonline.com/ internet adresinden yapabilirsiniz.
Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekiliyor.
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SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.