Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı: 3 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'da!
Süper Loto sonuçları ile kazandıran numaralar belli oldu. Haftanın üç günü düzenlenen ve en çok rağbet gören şans oyunlarından Süper Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Noter huzurunda ve canlı yayında düzenlenen çekilişin hemen ardından sahibini bulacak büyük ikramiye için 3 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları kamuoyuna duyuruldu. 15.097.726,09 TL tutarındaki ikramiye devretti. Süper Loto sonuçları millipiyangoonline.com'dan sorgulanacak. İşte, Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve çekilişle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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3 Ağustos 2021 tarihli Süper Loto çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Süper Loto'nun heyecanla beklenen çekilişinde ikramiye devretti. Bu akşamki sonuçları aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.
Süper Loto çekilişleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
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SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.