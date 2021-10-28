Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı - 28 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklandı
Süper Loto sonuçları için geri sayım sona erdi. Sisal Şans tarafından perşembe akşamı Süper Loto canlı çekilişi noter huzurunda gerçekleşti. Saat 21:30'da yapılan çekilişte büyük ikramiye sahibini aradı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçlarına göre kazandıran numaralar belli oldu. Gözler şimdi sonuç sorgulama ekranında. Peki, bu akşam şanslı numaralar hangileri oldu? İşte, 28 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı.
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28 Ekim Süper Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Büyük ikramiyesi ile heyecan seviyesi katlanan Süper Loto çekilişi saat 21:30’da başladı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin ardından Süper Loto sonuçları yayınlandı. Bu akşamki çekilişte 54.207.315,77 TL devretti. 28 Ekim tarihli Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak öğrenebilirsiniz.
Bu akşamki Süper Loto sonuçları çekilişin ardından belli oldu. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
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SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.