Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı: 27 Nisan 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline’da!
Süper Loto sonuçları için heyecan dolu bekleyiş bu akşam sona erdi. Süper Loto canlı çekilişi bu akşam Sisal Şans tarafından canlı yayında gerçekleşti. Çekilişin hemen ardından, Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Kupon yapan şans oyunu tutkunları 27 Nisan Salı Süper Loto sonuçlarını online olarak sorgulayabilecekler. Büyük ikramiyesi ile heyecan seviyesi katlanan Süper Loto sonuçları yine yüzleri güldürdü. İşte, Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı.
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Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar ilan edildi. 27 Nisan Süper Loto sonuçları ile biletinizi aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.
Büyük ikramiyesi ile düzenlenen Süper Loto çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri saat 21:30'da tamamlanıyor.
Süper Loto sonuçları her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.