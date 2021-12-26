MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSüper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı - 26 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları 2021 millipiyangoonline'da açıklandı!
GeriGündem Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı - 26 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları 2021 millipiyangoonline'da açıklandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 26 Aralık 2021 - 22:49 | 

Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı - 26 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları 2021 millipiyangoonline'da açıklandı!

Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ile bu akşamın kazandıran numaraları belli oldu. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto çekilişi 26 Aralık Pazar akşamı noter huzurunda gerçekleşti. Millipiyangoonline.com'dan yapılan çekilişin ardından kazandıran numaralar açıklandı. Büyük ikramiyenin sahibini aradığı heyecan dolu canlı Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre 99.081.373,62 TL devretti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin sonuçları ve ikramiye bilgisi online sorgulanacak. İşte, 26 Aralık Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da başladı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edilen 26 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ve Süper Loto sorgulama ekranı erişime açıldı. Bu akşamki çekilişte büyük ikramiye devretti. 26 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

226 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

26 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

26 Aralık Süper Loto sonuçları belli oldu. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor. Bu akşam 99.081.373,62 TL devretti, 12 kişi de 29.584,30 TL kazandı.
3Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi