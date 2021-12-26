Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı - 26 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları 2021 millipiyangoonline'da açıklandı!
Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ile bu akşamın kazandıran numaraları belli oldu. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto çekilişi 26 Aralık Pazar akşamı noter huzurunda gerçekleşti. Millipiyangoonline.com'dan yapılan çekilişin ardından kazandıran numaralar açıklandı. Büyük ikramiyenin sahibini aradığı heyecan dolu canlı Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre 99.081.373,62 TL devretti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin sonuçları ve ikramiye bilgisi online sorgulanacak. İşte, 26 Aralık Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı.
Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da başladı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edilen 26 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları ve Süper Loto sorgulama ekranı erişime açıldı. Bu akşamki çekilişte büyük ikramiye devretti. 26 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak öğrenebilirsiniz.
SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.