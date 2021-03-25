Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı! 25 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline’da!
Süper Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Heyecanla beklenen Süper Loto çekilişi ile büyük ikramiye sahibini aradı. Sisal Şans tarafından canlı yayında düzenlenen çekilişle Süper Loto'da kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'da açıklandı. 25 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları ile zengin olmak isteyenler yine hayallerine yaklaştı. Gözler şimdi bu akşamın şanslı numaralarında. İşte, Süper Loto canlı çekiliş sonuçları ve ikramiye sonuç ekranı.
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25 Mart tarihli Süper Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Çekilişin ardından ikramiye kazandıran numaralar kamuoyuna duyuruldu. Süper Loto'da ikramiye bilgilerinizi aşağıdaki linkten kolayca öğrenebilirsiniz. Süper Loto çekilişleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
Süper Loto çekiliş sonuçları, düzenlenen çekilişin ardından yayınlandı.
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SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.