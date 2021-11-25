Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı! 25 Kasım Süper Loto sonuçları millipiyangoonline.com'da
Süper Loto sonuçları heyecan dolu çekilişin ardından belli oldu. Bu akşam 25 Kasım tarihli Süper Loto canlı çekilişi 74 milyon TL'yi aşan büyük ikramiyesi ile çekildi. Sisal Şans tarafından noter huzurunda millipiyangoonline.com'dan yapılan çekilişin ardından kazandıran numaralar açıklandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 16, 28, 29, 33, 40 ve 49 oldu. İşte, 25 Kasım Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı.
Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da başladı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin ardından Süper Loto sonuçları ve Süper Loto sorgulama ekranı yayınlandı. Bu akşamki çekilişte 76.074.564,25 TL devretti. 25 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak öğrenebilirsiniz.
SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.