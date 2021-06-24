Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı: 24 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da
Süper Loto sonuçları heyecan dolu çekilişin ardından millipiyangoonline'da belli oldu. Süper Loto'nun perşembe akşamı yapılan çekilişinde büyük ikramiye sahibini aradı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda düzenlenen canlı çekiliş ile Süper Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar erişime açıldı. Süper Loto sonuçları online sorgulanacak. İşte, 24 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
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24 Haziran 2021 tarihli Süper Loto çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan çekilişlerin ardından yayınlanan Süper Loto sonuçları millipiyangoonline ekranından sorgulanıyor. Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantıdan kolayca öğrenebilirsiniz.
Süper Loto çekilişleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
Süper Loto sonuçları her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor
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SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.