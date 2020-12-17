Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı: 17 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da! açıklandı!
Süper Loto sonuçları bu akşam düzenlenen çekilişin ardından belli oldu. Millipiyangoonline.com'da noter huzurunda yapılan canlı Süper Loto çekilişiyle beraber, kazandıran numaralar erişime açıldı. Zengin olmak isteyen şans oyunu tutkunlarını hayallerine kavuşturan Süper Loto çekilişinde bu akşamın şanslı numaraları Milli Piyango Online ekranı üzerinden öğrenilecek. Son bulan çekilişle beraber gözler Süper Loto sonuç sorgulama sayfasına çevrildi. İşte, 17 Aralık Süper Loto sonuçları ve çekiliş sorgulama ekranıyla ilgili ayrıntılar.
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17 Aralık Süper Loto çekilişi bu akşam 21:30'da gerçekleşti. Sisal Şans tarafından noter huzurunda Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 3, 5, 31, 38, 41 ve 58 oldu. Heyecanla beklenen Süper Loto sonuçlarınızı aşağıdaki linkten sorgulayabileceksiniz. İşte, 17 Aralık Süper Loto sonuç sorgulama ekranı.
Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. En çok tercih edilen şans oyunlarından olan Süper Loto'da sonuçlar millipiyangoonline.com'da erişime açıldı.
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Süper Loto, salı, perşembe, pazar günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
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Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor. Çekilişler, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve 'Şans Merkezi' adı verilen stüdyoda düzenleniyor ve www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor.