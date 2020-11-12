Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı: 12 Kasım Süper Loto sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı
Süper Loto sonuçları bu akşam canlı yayınla düzenlenen çekiliş sonrası belli oldu. Sisal Şans tarafından gerçekleşen çekilişle birlikte Süper Loto sonuçları millipiyangoonline'da yer aldı. Zengin olmak isteyenler kazandıran numaralar ile hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. Süper Loto sonuçları her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan çekilişlerin ardından duyuruluyor. Peki, bu akşamki Süper Loto sonuçlarına göre şanslı numaralar hangileri oldu? İşte, 12 Kasım Süper Loto sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları.
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Süper Loto çekiliş sonuçları saat 21.30'da yapılan çekiliş sonrası ilan edildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 2, 20, 41, 42, 58 ve 60 oldu. 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bu oyunun çekilişleri salı, perşembe ve pazar günleri yapılıyor. Sorgulama işleminizi aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz. İşte, Süper Loto sorgulama ekranı.
Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da yapıldı. Çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu. Süper Loto çekilişi her hafta salı, perşembe ve pazar günleri düzenleniyor.
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.