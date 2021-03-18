Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama: 18 Mart Süper Loto sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da!
Süper Loto sonuçları belli oldu. Süper Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Bu akşam şans oyunu tutkunları tarafından heyecanla beklenen yeni çekilişte büyük ikramiye sahibini aradı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda millipiyangoonline’da gerçekleşen çekiliş sonrası Süper Loto sonuçları ile ikramiye kazandıran numaralar ilan edildi. Canlı Süper Loto çekilişi sonuç sorgulamaları bilet numarası girilerek online öğrenilecek. İşte, sabırsızlıkla beklenen 18 Mart 2021 Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı.
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Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da gerçekleşti. Her çekilişte büyük bir heyecana neden olan Süper Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 3, 9, 21, 22, 48 ve 53 oldu. Süper Loto sonuç ekranı üzerinden ikramiye bilgilerinizi anında sorgulayabilirsiniz. Süper Loto sonuç ekranına aşağıdaki bağlantıdan erişim sağlayabilirsiniz.
Süper Loto çekilişinin tamamlanmasının ardından sonuçlar millipiyangoonline’da erişime açıldı. Süper Loto çekilişleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
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SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.