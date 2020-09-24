Süper Loto sonuçları canlı çekiliş ile belli oldu - 24 Eylül Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da
Süper Loto sonuçları düzenlenen çekilişin ardından belli oldu. Haftanın ilk Süper Loto çekilişinin ardından 22.225.615 TL tutarındaki ikramiye bu çekilişe devretmişti. Bu akşam millipiyangoonline.com'da gerçekleşen Süper Loto çekiliş sonrası şanslı numaralar belli oldu. Süper Loto sonuç sorgulamaları da millipiyangoonline.com üzerinden öğrenilecek. Bu çekiliş için kuponlarını yaparak beklemeye koyulan binlerce şans oyunu tutkunu da çekilişin sonuçlarına odaklandı. Peki, Süper Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte, 24 Eylül 2020 Süper Loto sonuçları ve Süper Loto sonuç sorgulama ekranı.
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Süper Loto'nun 24 Eylül 2020 tarihli çekilişi gerçekleşti. Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar 3, 14, 20, 21, 40 ve 55 oldu. Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü, Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 21.30'da çekiliyor. Milyoner olma hayali kuran binlerce kişi şimdi Süper Loto sonuç sorgulamalarına odaklandı. İşte, Süper Loto çekiliş sonuçlarıyla ilgili bilgiler.
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Süper Loto çekilişi millipiyangoonline.com'da yapılan canlı yayın ile saat 21.30'da gerçekleştirildi.
Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den de canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar belli oldu.
Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar 3, 14, 20, 21, 40 ve 55 oldu.
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.