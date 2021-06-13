Süper Loto sonuçları canlı çekiliş ile belli oldu: 13 Haziran Süper Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da!
Süper Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Haftanın son çekilişi 13 Haziran'a denk geldi. Sisal Şans tarafından düzenlenen çekilişte büyük ikramiye sahibini aradı. Noter huzurunda ve canlı yayında millipiyangoonline’da gerçekleşen çekiliş sonrası ikramiye kazandıran numaralar ilan edildi. Heyecan dolu çekilişin hemen ardından gözler Süper Loto sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Süper Loto sonuçları ile ikramiye sorgulamaları bilet numarası girilerek online gerçekleşecek. İşte, Süper Loto çekiliş sonuçları ve sonuç ekranı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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13 Haziran Süper Loto çekilişi, bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı.
Her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılan çekilişlerin ardından yayınlanan Süper Loto sonuçları millipiyangoonline ekranından sorgulanıyor. 13 Haziran 2021 Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantıdan kolayca öğrenebilirsiniz.
Süper Loto sonuçları her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor
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TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
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Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.