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HaberlerGündem HaberleriSüper Loto sonuçları canlı çekiliş ile belli oldu! 11 Mayıs Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da!
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Haber Giriş: 11 Mayıs 2021 - 22:11 | 

Süper Loto sonuçları canlı çekiliş ile belli oldu! 11 Mayıs Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da!

Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. Büyük ikramiyesi ile çekilen Süper Loto talihlisini aradı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda tamamlanan Süper Loto çekilişinin hemen ardından 11 Mayıs Süper Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da erişime açıldı. Süper Loto sonuçları online sorgulanacak. Heyecan dolu çekilişin hemen ardından Süper Loto sonuçlarına gözler çevrildi. İşte, Süper Loto canlı çekiliş sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar.

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11 Mayıs tarihli Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaraları ilan edildi. Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor. Süper Loto sonuç sorgulamalarınızı aşağıdaki ekrandan gerçekleştirebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇ SONUÇ SORGULAMALARI İÇİN TIKLAYIN

2SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Heyecan dolu çekilişin ardından Süper Loto sonuçları açıklandı. Süper Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşiyor.

3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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