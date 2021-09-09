Süper Loto sonuçları canlı çekiliş ile açıklandı... 9 Eylül Süper Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da!
Süper Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Haftanın ikinci çekilişi noter huzurunda Sisal Şans tarafından saat 21:30’da gerçekleşti. Süper Loto canlı çekilişi sonrası kazandıran numaralar sonuç sorgulama ekranı ile beraber millipiyangoonline'da yayınlandı. Bu akşamki Süper Loto çekilişinde 18.499.426,25 TL devretti. Süper Loto sonuç sorgulamaları bilet numarası girilerek online gerçekleşecek. İşte, 9 Eylül Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı.
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9 Eylül 2021 tarihli Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin ardından Süper Loto sonuçları açıklandı. Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak öğrenebilirsiniz.
Şans oyunu müdavimlerinin ilgi gösterdiği Süper Loto çekilişinin sonuçları her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor.
Süper Loto sonuçları belli oldu. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
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SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.