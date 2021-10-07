Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı millipiyangoonline'da! 7 Ekim 2021 Süper Loto çekiliş sonuçları ilan edildi
Süper Loto sonuçları heyecan dolu çekilişin ardından belli oldu. Sisal Şans tarafından haftanın son Süper Loto canlı çekilişi bu akşam noter huzurunda tamamlandı. 7 Ekim Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye sahibini ararken, kazandıran şanslı numaralar millipiyangoonline'dan kamuoyuna duyuruldu. Süper Loto sonuçlarına göre 38.401.029,03 TL devretti. Zengin olmak isteyen şans oyunu müdavimlerinin gözü şimdi Süper Loto bilet sorgulama ekranında. İşte, Süper Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama sayfası.
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7 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları için meraklı bekleyiş sona erdi. Süper Loto çekilişi bu akşam 21:30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. 38.401.029,03 TL'lik ikramiye bu akşamki çekilişte devretti. Aşağıdaki linkten Süper Loto sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.
Süper Loto sonuçları belli oldu. Çekilişte ikramiye devrederken, 5 ve 4 bilenler diğer ikramiyeleri kazandı. Canlı yayında takip edilen Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor.
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SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda Ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.