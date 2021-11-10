Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı! 9 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı!
Süper Loto sonuçları ilan edildi. Haftanın birinci Süper Loto çekilişi bu akşam Sisal Şans tarafından noter huzurunda tamamlandı. Katlanan büyük ikramiyesi ile heyecan seviyesini arttıran Süper Loto'da kazandıran numaralar ve sorgulama ekranı çekilişin ardından millipiyangoonline.com'dan erişime açıldı. 9 Kasım Süper Loto sonuçları online olarak sorgulanacak. Peki, bu akşam hangi numaralar kazandırdı? İşte, millipiyangoonline 9 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı.
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9 Kasım tarihli Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı yayınlandı. Şans oyunu tutkunları tarafından büyük bir heyecanla oynanan Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da başladı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin ardından Süper Loto sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Süper Loto'nun bu akşamki çekilişinde 63.108.570,84 TL devretti. Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak öğrenebilirsiniz.
Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekiliyor.
Süper Loto sonuçları belli oldu. millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanan sonuçlara göre 63.108.570,84 TL devrederken, 14 kişi de 27.588,05 TL kazandı.
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SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.