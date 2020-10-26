Süper Loto 25 Ekim sonuçları açıklandı! Süper Loto sonuçları sorgulama millipiyangoonline’da
Süper Loto çekiliş sonuçları her hafta canlı yayında yapılıyor. 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyun olan Süper Loto çekilişi, Sisal Şans tarafından saat 21:30’da yapıldı. Çekilişin ardından bilet sorgulama işleminizi aşağıdaki link üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. İşte Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...
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Süper Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. İşte, kazanan şanslı numaralar...
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.