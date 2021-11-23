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HaberlerGündem HaberleriSüper Loto sonuçları 23 Kasım bilet sorgulama ekranı! Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklandı
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Haber Giriş: 23 Kasım 2021 - 22:35 | 

Süper Loto sonuçları 23 Kasım bilet sorgulama ekranı! Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklandı

Süper Loto sonuçları bu akşam ilan edildi. 72 milyon TL'yi aşan büyük ikramiyesi ile Süper Loto canlı çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşti. İkramiye tutarı ile heyecan seviyesi de artan çekilişin hemen ardından kazandıran numaralar millipiyangoonline.com'da açıklandı. 23 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları online ekrandan sorgulanacak. Gözler şimdi Süper Loto bilet sorgulama ekranında. İşte, Süper Loto sonuçları ve çekilişle ilgili detaylı bilgiler.

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23 Kasım Süper Loto çekilişi salı akşamı 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da ilan edildi. Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan Süper Loto'nun bu akşamki çekilişinde 74.085.781,82 TL devretti. Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

23 Kasım Süper Loto sonuçları ilan edildi. Heyecan dolu çekilişte 74.085.781,82 TL devrederken, 19 kişi de 20.017,05 TL kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
4
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
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