Süper Loto sonuçları 22 Haziran sorgulama ekranı: Süper Loto canlı çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar millipiyangoonline'da
Süper Loto sonuçları Sisal Şans tarafından tamamlanan çekilişin ardından belli oldu. Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği yeni çekilişte büyük ikramiye bu akşam sahibini aradı. Noter huzurunda millipiyangoonline’da gerçekleşen çekiliş sonrası 22 Haziran Süper Loto sonuçları ile ikramiye kazandıran numaralar kamuoyuna duyuruldu. Süper Loto kupon bilgileri online olarak sorgulanacak. İşte, 22 Haziran Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı.
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Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Süper Loto çekilişleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor. Süper Loto sonuç ekranı üzerinden ikramiye bilgilerinizi anında sorgulayabilirsiniz. Süper Loto sonuç ekranına aşağıdaki bağlantıdan erişim sağlayabilirsiniz.
Süper Loto sonuçları her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor
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SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.