SÜPER LOTO SONUÇLARI 2022 sorgulama ekranı: 10 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları illipiyangoonline.com'da açıklandı

10 Nisan Pazar günü Süper Loto canlı çekilişi gerçekleşti. Büyük ikramiyenin sahibini aradığı Süper Loto çekilişi saat 21:30’da Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlandı. Heyecan dolu çekilişte 6 bilen çıkmayınca 49.795.094,07 TL devretti. 27 kişi ise 14.691,95 TL kazandı. Bu akşamki Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantı üzerinden online olarak ya da millipiyangoonline.com'un mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da pazar akşamı yapılan çekilişe göre ikramiye devretti, diğer ikramiyeler de sahibini buldu. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.