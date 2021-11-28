Süper Loto sonuçları 2021 canlı çekilişi sorgulama ekranı! 28 Kasım Süper Loto sonuçları millipiyangoonline.com'da erişime açıldı
Süper Loto sonuçları canlı çekilişin hemen ardından yayınlandı. Heyecanla beklenen haftanın son Süper Loto çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda tamamlandı. 76 milyon TL'yi aşan dev ikramiyesi ile çekilen Süper Loto'da bu akşam 77.797.194,68 TL salı gününe devretti. Süper Loto çekiliş sonuçları ve şanslı numaralar millipiyangoonline.com üzerinden sorgulanacak. Peki, bu akşamki çekilişte ikramiye kazandıran numaralar hangileri? İşte, merakla beklenen 28 Kasım Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları ile ilgili detaylar.
Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar belli oldu. 28 Kasım 2021 tarihli Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da başladı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişin ardından Süper Loto sonuçları yayınlandı. Aşağıdaki linkten Süper Loto sonuçlarını sorgulayabilirsiniz. Şans oyunu müdavimlerinin ilgi gösterdiği Süper Loto çekilişinin sonuçları her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor.
SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.