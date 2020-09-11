Süper Loto sonuçları (10 Eylül) açıklandı.. İşte Süper Loto da kazandıran numaralar ve bilet sorgulama sayfası
Süper Loto'da sonuçlar belli oldu! Süper Loto çekiliş sonucu millipiyangoonline.com'dan canlı yapılan çekiliş ile 10 Eylül çekilişinde kazandıran numaralar açıklandı. 5 bilen 13 kişi, 28.402.30. 4 bilen 1060 kişi 541 lira. 3 bilen 24.600 kişi 28.35 lira ve 2 bilen 244.069 kişi 3.00 lira ikramiyenin sahibi olduPeki bilet numaranız ile sorgulama işlemi nasıl yapılıyor? İşte Süper Loto sonuçları ve Süper Loto bilet sorgulama ekranı
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Süper Loto çekilişi 10 Eylül 21:30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlan çekilişte kazandıran numaralar 40,6,26,17,48 ve 27 oldu.
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
3
Abone Ol
TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.