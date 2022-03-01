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Süper Loto sonuçları 1 Mart 2022 millipiyangoonline.com'da: Süper Loto sonuçları canlı çekiliş bilet sorgulama ekranı yayınlandı!

#Süper Loto#Sisal Şans#Milli Piyangoonline

Süper Loto sonuçları canlı çekilişin ardından ilan edildi. 1 Mart tarihli Süper Loto çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda tamamlandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca 18.523.861,28 TL'lik ikramiye devretti. Milli Piyango Online'ın millipiyangoonline.com üzerinden yayınlanan Süper Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı üzerinden online öğrenilecek. İşte, heyecanla beklenen 1 Mart 2022 Süper Loto canlı çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulamaları ile ilgili bilgiler.

1/3Süper Loto sonuçları 1 Mart 2022 millipiyangoonline.comda: Süper Loto sonuçları canlı çekiliş bilet sorgulama ekranı yayınlandı

1 Mart tarihli Süper Loto sonuçları erişime açıldı. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da bu akşam canlı çekiliş heyecanı yaşandı. 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'nun sonuçları ile ikramiye kazandıran numaralar kamuoyuna duyuruldu. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edilen 1 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'dan, mobil uygulama ile telefondan ya da aşağıdaki ekrandan tek tıkla sorgulanabilecek.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2/3SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Süper Loto sonuçları belli oldu. Salı akşamı gerçekleşen Süper Loto çekilişinin sonuçlarına göre büyük ikramiye devretti. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.

3/3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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#Süper Loto#Sisal Şans#Milli Piyangoonline