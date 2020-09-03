Süper Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da! 3 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu
Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam belli oldu. Heyecanla beklenen Süper Loto çekilişinde sonuçlar canlı yayın ile millipiyangoonline.com'da yayınlandı. Şans oyunu tutkunlarının merakla takip ettiği Süper Loto'da şanslı numaralar 11, 10, 5, 8, 24 ve 31 oldu. Çekilişin ardından Süper Loto sonuç sorgulamalarına gözler çevrildi. İşte, heyecanla beklenen 3 Eylül 2020 Süper Loto sonuçları ve Süper Loto sonuç sorgulama ekranı.
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Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirildi. Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar 11, 10, 5, 8, 24 ve 31 oldu. Çekiliş sonuçlarını ve biletinize isabet eden ikramiyeyi millipiyangoonline.com'dan öğrenebilirsiniz.Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor
Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Süper Loto’yu online oynamak için www.millipiyangonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto’yu oynamaya devam edebilirsin.
Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
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Birinci kategori “6 bilen” için kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamı doğru tahmin edilmelidir.
İkinci kategori “5 bilen” için kazanan kombinasyonun 5 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Üçüncü kategori “4 bilen” için kazanan kombinasyonun 4 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Dördüncü kategori “3 bilen” için kazanan kombinasyonun 3 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Beşinci kategori “2 bilen” için kazanan kombinasyonun 2 rakamı doğru tahmin edilmelidir.
Kolonları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağın rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak Biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto çekilişlerini YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.
Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.
18 yaşından büyük olan herkes Süper Loto oynayabilir.