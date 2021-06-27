Süper Loto saat kaçta? 27 Haziran Süper Loto sonuçları için geri sayım
Süper Loto sonuçları için geri sayım başladı. Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği Süper Loto sonuçları noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşen çekiliş sonrası ikramiye kazandıran numaralar online ekran üzerinden de duyurulacak. Peki, Süper Loto saat kaçta başlayacak?
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Süper Loto'da bir çekiliş günü daha geldi çattı. Haftanın üç gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu haftaki son çekilişi pazar günü gerçekleştirilecek. Aldıkları bilete ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden bilet sahipleri çekiliş sonucuna odaklanmış durumda.
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En çok tercih edilen bir diğer şans oyunu olan Süper Loto, Salı, Perşembe, Pazar günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
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Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.