Süper Loto ne zaman, saat kaçta çekilecek? İşte Süper Loto çekiliş saati!
Sisal Şansın son çekilişini 13 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirdiği Süper Loto'da 28 milyon 98 bin 210 TLlik büyük ikramiye devretmişti. Merakla beklenen, Süper Loto çekilişi, 16 Ağustos Pazar, yani bu akşam yapılacak ve milyonlarca liralık ikramiye sahibini bulacak. Şans oyunu müdavimleri ise şimdi çekilişin saatini sorgulamaya başladı. Peki, Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?
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Süper Loto'da bu haftanın son heyecanlı çekilişi bu akşam yapılacak. Noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak çekiliş öncesi kuponlarını yapan vatandaşlar da çekiliş saatine odaklandı. İşte, 16 Ağustos Pazar günü yapılacak Süper Loto çekilişine dair saat bilgisi...
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ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA?
Süper Loto çekilişi, 16 Ağustos Pazar, saat 21:30da yapılacak. Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21:30da çekiliyor.
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Lotoda en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya Sen Seç ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor.
18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Lotoda her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
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ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINDA
Şisal Şansın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.