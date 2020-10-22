Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 22 Ekim Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı Millipiyangoonline'da olacak
Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım devam ediyor. Sisal Şans tarafından gerçekleşen Süper Loto’nun 22 Ekim tarihli çekilişi bu akşam noter huzurunda tamamlanacak. Haftanın ikinci Süper Loto çekilişinin sonuçları saatler sonra belli olacak ve kazandıran numaralar zengin olmak isteyenleri hayallerine bir adım daha yaklaştıracak. Süper Loto çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından, sonuç sorgulama ekranı Millipiyangoonline'da erişime açılacak. Peki, Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, Süper Loto çekilişiyle ilgili ayrıntılar.
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Şans oyunu tutkunlarının haftanın üç günü oynayabildiği Süper Loto’da ekim ayının ikinci çekilişi 22 Ekim Perşembe gününe denk geldi. Büyük umutlar bağladıkları Süper Loto’da kendilerine ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden birçok kişi, çekiliş saatine odaklandı.
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En çok tercih edilen bir diğer şans oyunu olan Süper Loto, Salı, Perşembe, Pazar günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
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Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.