Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları için geri sayım
Haftanın üç günü çekilen Süper Loto'da bir çekiliş günü daha geldi çattı. Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı yayınlanan Süper Loto çekilişi noter huzurunda gerçekleşecek. Aldıkları bilete ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden şans oyunu tutkunları, Süper Loto çekiliş saatine odaklandı. Peki, Süper Loto çekilişi saat kaçta?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'nun çekilişi önce canlı yayında ardından, online platform üzerinden açıklanacak.
2
En çok tercih edilen bir diğer şans oyunu olan Süper Loto, Salı, Perşembe, Pazar günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
3
TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.