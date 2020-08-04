Süper Loto çekilişi saat kaçta? Milli Piyango Online Süper Loto sonuç ekranı

MİLLİ PİYANGO ŞANS OYUNU DEĞİŞİKLİKLERİ * Yenilenen sayısal oyunlar: Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve On Numara.



* Kazı Kazan oyunları da yenilendi: “Altın”, “Şans Dağı” ve “12 Ay Şans” gibi yeni kartlar geliyor.



* Kazı Kazan’da oyunculara 200 bin TL ’den, 1 milyon 200 bin TL’ye varan miktarlarda büyük ikramiye kazanma şansı sunulacak.



* Yeni dönemde Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiyenin 250 milyon TL ’ye ulaşması bekleniyor.



* Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto çekilişleri bundan böyle haftanın 3 günü gerçekleştirilecek.



* Bir klasik olan Milli Piyango da her zamanki çekiliş günlerinde (ayın 9, 19 ve 29’unda) talihliler ile buluşmaya devam edecek.