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Haber Giriş: 04 Ağustos 2020 - 13:32,

Süper Loto çekilişi saat kaçta? Milli Piyango Online Süper Loto sonuç ekranı

Şans oyunu tutkunlarının büyük bir ilgi gösterdiği Süper Loto’nun bugünkü çekilişi için geri sayım devam ediyor. Süper Loto çekilişi www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yapılacak. Süper Loto’da yeni dönemle birlikte artık 2 tutturanlara da ikramiye var. Peki, Süper Loto çekilişi saat kaçta? İşte yeni dönemde Süper Loto çekilişiyle ilgili bilgiler ve Milli Piyango Online Süper Loto sonuç ekranı…

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Yeni dönemin ikinci Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Loto çekilişleri artık pazar, salı ve perşembe günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. Şans oyunlarını yakından takip edenler ‘Sayısal Loto’, ‘Süper Loto’ ve ‘Kazı Kazan’ oyunlarına yenilenen yüzleriyle Milli Piyango Online adresinden ve bayilerden rahatlıkla ulaşabiliyor.

Süper Loto çekilişi saat 20.00’de Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve Şans Merkezi adı verilen çekiliş stüdyosunda yapılacak.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

22 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUCU
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2 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUCU

25 Milyon TL ödüllü Süper Loto çekilişi 2 Ağustos akşamı sonuçlandı. Süper Loto'da kazanan numaralar 9, 16, 18, 44, 47 ve 51 oldu.

3MİLLİ PİYANGO ŞANS OYUNU DEĞİŞİKLİKLERİ
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MİLLİ PİYANGO ŞANS OYUNU DEĞİŞİKLİKLERİ

* Yenilenen sayısal oyunlar: Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu ve On Numara.

* Kazı Kazan oyunları da yenilendi: “Altın”, “Şans Dağı” ve “12 Ay Şans” gibi yeni kartlar geliyor.

* Kazı Kazan’da oyunculara 200 bin TL ’den, 1 milyon 200 bin TL’ye varan miktarlarda büyük ikramiye kazanma şansı sunulacak.

* Yeni dönemde Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiyenin 250 milyon TL ’ye ulaşması bekleniyor.

* Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto çekilişleri bundan böyle haftanın 3 günü gerçekleştirilecek.

* Bir klasik olan Milli Piyango da her zamanki çekiliş günlerinde (ayın 9, 19 ve 29’unda) talihliler ile buluşmaya devam edecek.

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