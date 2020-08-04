Süper Loto çekilişi saat kaçta? Milli Piyango Online Süper Loto sonuç ekranı
Şans oyunu tutkunlarının büyük bir ilgi gösterdiği Süper Loto’nun bugünkü çekilişi için geri sayım devam ediyor. Süper Loto çekilişi www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yapılacak. Süper Loto’da yeni dönemle birlikte artık 2 tutturanlara da ikramiye var. Peki, Süper Loto çekilişi saat kaçta? İşte yeni dönemde Süper Loto çekilişiyle ilgili bilgiler ve Milli Piyango Online Süper Loto sonuç ekranı…
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Yeni dönemin ikinci Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Loto çekilişleri artık pazar, salı ve perşembe günleri olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. Şans oyunlarını yakından takip edenler ‘Sayısal Loto’, ‘Süper Loto’ ve ‘Kazı Kazan’ oyunlarına yenilenen yüzleriyle Milli Piyango Online adresinden ve bayilerden rahatlıkla ulaşabiliyor.
Süper Loto çekilişi saat 20.00’de Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve Şans Merkezi adı verilen çekiliş stüdyosunda yapılacak.