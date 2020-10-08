Süper Loto çekilişi saat kaçta? Çekiliş ve sonuçlar millipiyangoonline.com'da
En sevilen şans oyunlarından Süper Loto'da haftanın ikinci çekilişi için nefesler tutuldu. Her salı, perşembe ve pazar akşamı yapılan Süper Loto çekilişinin bugün saat kaçta başlayacağı ve talihli numaraların ne zaman belli olacağı, şans oyunu tutkunlarınca merak ediliyor. Peki, Süper Loto çekilişi ne zaman ve saat kaçta?
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Süper Loto'da 8 Ekim 2020 tarihli çekiliş heyecanla bekleniyor. Düzenlenen haftanın ilk Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 26.758.541 TL'lik büyük ikramiye bu çekilişe devretmişti. Çekiliş öncesi kuponlarını yaparak beklemeye koyulan vatandaşlar da çekiliş sonuçlarını bekliyor. Bilindiği üzere Süper Loto ve diğer şans oyunu çekilişleri canlı yayında yapılıyor. İşte, 8 Ekim 2020 tarihli Süper Loto çekilişi hakkında bilgi...
Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den de canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar belli olacak. Süper Loto çekilişi canlı yayın ile saat 21.30'da gerçekleşecek.
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.