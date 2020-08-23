Süper Loto çekilişi saat kaçta? Büyük ikramiye 30 milyon TL!
23 Ağustos pazar akşamı gerçekleşecek Süper Loto çekilişi öncesi heyecan dorukta. Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği son çekilişte 30.176.612 TL'lik ikramiye bu akşamki çekilişe devretmişti. Peki, Süper Loto çekilişi çekilişi saat kaçta?
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Merakla beklenen Süper Loto çekilişi noter huzurunda bu akşam tamamlanacak. Şans oyunu müdavimlerinin ilgi gösterdiği çekiliş yine binlerce insan tarafından heyecanla takip ediliyor. Gözler şimdi çekiliş saatinde. İşte, 23 Ağustos 2020 Süper Loto çekilişi hakkında ayrıntılar...
Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda 20 Ağustos Cuma günü yapılan çekilişi sonrası 30.176.612 TL'lik ikramiye bugüne devretmişti.
Süper Loto çekilişi, 23 Ağustos 2020 Pazar günü saat 21:30'da gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Lotoda en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya Sen Seç ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor.
18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Lotoda her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
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ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINDA
Şisal Şansın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.