Süper Loto çekilişi saat kaçta? 31 Ağustos Süper Loto sonuçları millipiyangoonline’da sorgulanacak
Süper Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Süper Loto oynayanlar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan çekilişler, Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanıyor. Peki, 31 Ağustos Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanır? İşte detaylar ve Süper Loto bilet sorgulama ekranı
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Süper Loto sonuçları bu akşam yapılacak olan çekilişin ardından belli olacak. 31 Ağustos Süper Loto çekilişi saat 21:30’da gerçekleştirilecek. Çekiliş canlı olarak yayınlanacak ve noter huzurunda gerçekleştirilecek. Süper Loto sonuçları açıklanır açıklanmaz millipiyangoonline.com üzerinden sorgulama yapılabilecek. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden Süper Loto sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.
Süper Loto sonuçları her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline ekranı üzerinden yayınlanıyor.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.