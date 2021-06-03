Süper Loto çekilişi saat kaçta? 3 Haziran Süper Loto sonuçları için geri sayım
3 Haziran Süper Loto sonuçları için geri sayım sayım devam ediyor. Haftanın ikinci Süper Loto çekilişi 3 Haziran tarihine denk geldi. Şans oyunu tutkunları biletlerine ikramiye çıkıp çıkmayacağını öğrenmek için çekiliş saatini bekliyor. Peki, Süper Loto çekilişi saat kaçta?
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Süper Loto'da bir çekiliş günü daha geldi çattı. Süper Loto'da devreden ikramiye ise 23 milyon TL'yi geçmişti. Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
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En çok tercih edilen bir diğer şans oyunu olan Süper Loto, Salı, Perşembe, Pazar günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
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SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor.18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.